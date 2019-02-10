Букмекеры: «Тоттенхэм» одержит четвёртую победу подряд в матче АПЛ с «Лестером»

Букмекеры назвали фаворита матча 26-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Лестер Сити». Начало встречи 10 февраля 2019 года запланировано на 16:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Тоттенхэм Хотспур» за 1.75. Шансы «Лестер Сити» на победу оценены коэффициентом 5.55. Поставить на ничью можно за 3.70.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.86, а на ТМ 2,5 гола — за 2.06.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.11. Победа «Тоттенхэма» всухую оценивается в 3.00.



Победа «Тоттенхэма» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.78.



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