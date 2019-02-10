«Манчестер Сити» — «Челси»: ставка Майкла Оуэна на АПЛ с коэффициентом 2.90

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Челси». Начало встречи 10 февраля 2019 года запланировано на 19:00 мск.



Ставка: «Манчестер Сити» победит и обе команды забьют за 2.90.



«Сити» выиграл девять из десяти матчей в 2019 году, забив за этот период 36 раз. С ума сойти! Но «Челси» показал зубы и после тяжелого поражения от «Борнмута» разнёс «Хаддерсфилд». Это будет большим испытанием для обеих команд: «горожане» бьются за титул, «Челси» отчаянно пытается закончить сезон в первой четвёрке.



«Челси» не будет сидеть сложа руки и защищаться — этот путь закончится гибелью. Ожидаю, что они сыграют огромную роль в том, чтобы матч удался на славу. Синие забьют, но проиграют», — сказал Оуэн.