«Атлетик» — «Барселона»: ставка Егора Титова на Примеру с коэффициентом 2.55

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетик» — «Барселона» в 23-м туре испанской Примеры сезона-2018/19.



Ставка: победа «Барселоны» и тотал меньше 3,5 мяча за 2.55.



«Совершенно точно «Барселону» ждет тяжелый выезд. Она сейчас не в лучшем состоянии, что показали игры с «Реалом» и «Валенсией». Месси сейчас не набрал оптимальную форму, травма мешает. Ну и надо уже говорить, что Месси стал выпадать из игры всё на большие отрезки. Он включается, и тогда у «Барсы» всё хорошо, но это происходит не так уж часто. А тут еще не совсем понятно, будет ли он играть в Бильбао.



Посмотрел последние игры между командами на поле «Атлетика». «Барселона» в основном побеждает, но никогда эти победы не бывают убедительными. Все больше 1:0, 2:1. Нет оснований считать, что сейчас будет какой-то разнос. «Атлетик» настроится, будет явно свежее, «Барселона» провела непростой матч с «Реалом» в Кубке Испании. Не думаю, что здесь будет много моментов. Но где-то класс каталонцев скажется. Может, Месси выйдет на замену и решит момент. Возможно, у Суареса что-то получится. Взял бы ставку «победа «Барселоны» и тотал меньше 3,5 мяча». Опять же, 1:0 или 2:1 — жду чего-то в этом духе», — сказал Титов.