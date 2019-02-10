«Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер», который состоится 10 февраля.



Ставка: индивидуальный тотал Стивена Адамса больше 13,5 очка за 1.90.



«В нынешнем сезоне команды обменялись домашними викториями, но в предстоящей встрече силы на бумаге практически равны, выбрать победителя неимоверно сложно. Велик соблазн поставить на тотал меньше 235, который в очных сражениях не пробивается уже 11 поединков подряд, однако оба коллектива за последние пару неделю недель входят в топ-5 по эффективности и действуют в высоком темпе. К тому же существует вероятность огромного количества штрафных. Проверять общую планку результативности не станем.

Верх центрового гостей пройдёт с огромной вероятностью при любой результативности матча независимо от победителя встречи. Во-первых, в старте «Хьюстона» выйдет Фарид, который недостаточно высок для качественного выступления в роли единственного великана и ужасно защищается против пик-н-роллов. Во-вторых, Стивен находится в топ-3 по подборам в нападении, поэтому, если Уэстбрук не выдаст 80% с игры, то 12-й номер «Тандер» обязательно добавит несколько мячей после отскоков».