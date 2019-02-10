Согласно котировкам, «Лион» одержит четвёртую победу подряд в матче с «Ниццей»

Букмекеры назвали фаворита матча 24-го тура Лиги 1 «Ницца» — «Лион», который пройдёт сегодня, 10 февраля 2019 года. Начало запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры считают «Лион» фаворитом и предлагают поставить на гостей за 1.71. Шансы «Ниццы» на победу оценены коэффициентом 4.80. Поставить на ничью можно за 4.30.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.77, а на ТМ 2,5 гола — за 2.1.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.73.



Победа гостей всухую оценена в 3.10. Наиболее вероятный счёт — 1:1 (7.40).



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