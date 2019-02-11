Аналитики: ЦСКА выиграет у УНИКСа в выездном матче Единой лиги ВТБ

Сегодня, 11 февраля, состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС — ЦСКА. Начало — в 19:00 мск.



Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА и предлагают поставить на победу красно-синих в основное время за 1.42. Шансы казанского клуба оценены в 3.54, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 14.75.



Ставку на победу УНИКСа с учётом ОТ можно сделать за 3.20, а на победу ЦСКА — за 1.38.



Коэффициент на ТБ 163,5 очка — 1.90, а на ТМ 163,5 очка — 1.92. Победа «армейского» клуба с форой "-6,5" оценивается в 1.95, победа УНИКСа с форой "+6,5" — в 1.85.



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