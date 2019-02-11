Согласно котировкам, СКА расправится с «Северсталью» в домашнем матче КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Северсталь». Начало встречи 11 февраля 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом СКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.21. Шансы «Северстали» на победу оценены коэффициентом 11.25. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 7.00.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.53, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.40.



Коэффициент на итоговую победу СКА — 1.10, а на итоговую победу «Северстали» — 7.70. Наиболее вероятный счёт — 4:1 в пользу питерцев (9.30).



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