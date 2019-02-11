Выиграйте фрибет номиналом 50 тыс. руб и билеты на Матч звёзд Единой лиги ВТБ

Букмекерская компания «Фонбет» разыгрывает два билета на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ, один фрибет номиналом 50 тыс. рублей, а также фрибеты номиналом 1000 рублей и мяч с автографами лучших баскетболистов лиги.

«Фонбет» организовал челлендж, чтобы зрители могли не только посмотреть конкурс трёхочковых бросков, но и поучаствовать в нём. Мы хотим показать, что баскетболист есть в каждом из нас. Для участия в челлендже не нужно быть профессионалом – важно любить игру и уметь посмеяться над собой», — отметила директор по маркетингу букмекерской компании «Фонбет» Алина Якиревич.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно:

1. Подписаться на страницу «Фонбет» в «Инстаграме» или «ВКонтакте».

2. Снять ролик, в котором вы забиваете необычный трёхочковый: сахаром в кружку, ботинком в баскетбольное кольцо, снежком в капюшон друга.

3. Выложить ролик на свою страницу в «Инстаграме» или «ВКонтакте» с хэштегом #FonbetChallenge.

4. Сделать репост записи о конкурсе в «Инстаграме» или «ВКонтакте».

Букмекерская компания «Фонбет» выступает официальным спонсором Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ и конкурса трёхочковых бросков среди баскетболистов. Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ состоится на «ВТБ Арене» 17 февраля и начнётся в 16:30 по московскому времени.