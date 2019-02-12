«Детройт Пистонс» — «Вашингтон Уизардс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» — «Вашингтон Уизардс», который состоится 12 февраля.



Ставка: тотал трёхочковых Брэдли Била больше 2,5 за 2.38.



«Борьба за попадание в плей-офф в Восточной конференции находится в самом разгаре, на три заветные строчки претендуют шесть коллективов. Победитель встречи «Детройта» и «Вашингтона» сможет не только улучшить своё положение в турнирной таблице, но ещё и навредить прямому конкуренту. Матч обещает выйти невероятно интересным, так как у обеих команд слишком яркие сильные и слабые стороны.



Из стана «Детройта» новостей о повреждениях нет, гости обойдутся, разумеется, без Уолла, Ховарда и Брауна, под вопросом Джефф Грин. Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, но в котировках заметна некоторая неуверенность в успехе «Пистонс».

Проверим тотал трёхочковых Била больше 2,5 за 2.38. У лидера «Вашингтона» в среднем ровно 2,5 дальние «бомбы» за матч, а установленную планку Брэдли не пробивал уже в трёх встречах кряду, пора цифрам вернуться к обычному значению».