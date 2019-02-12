«Фенербахче» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Фенербахче» — «Зенит» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2018/19.



Ставки: тотал меньше 2,5 мяча за 1.63, ничья за 3.24.



«Тяжелейший матч для «Зенита». Я бы с точки зрения прогноза вообще обошёл эту встречу стороной, потому что здесь предсказать или предугадать, что может быть, очень непросто. Достаточно посмотреть на выступление «Фенера». Вроде бы более-менее наладилась игра и начали выступать более-менее, но в последнем туре чемпионата проиграли на выезде «Кайсериспору» (0:1), играя большую часть тайма в меньшинстве после удаления Сольдадо. Но, даже играя в меньшинстве, они получили шикарный момент. Могли не проиграть.



Если брать выступление «Фенербахче» дома, то практически в каждом матче команда пропускает. Редкий случай, когда «Фенер» не позволяет сопернику что-то создать у своих ворот. Матчей на ноль очень мало. С другой стороны, в Лиге Европы, на групповой стадии, дома «Фенер» ничего не пропустил.



Думаю, что для «Зенита» в Стамбуле важно сыграть так, чтобы домашняя игра при своих болельщиках в хороших и комфортных условиях на арене «Санкт-Петербург» не превратилась в формальность. Конечно, можно отыграть любой гандикап, но, на мой взгляд, «Зенит» будет исходить из того, на сколько он готов сейчас, на данный момент. Исходить из того, что для него это первая официальная игра. Поэтому «Зенит» вряд ли полезет на рожон и вряд ли побежит обязательно забивать. Удастся это сделать — хорошо, не удастся — значит надо постараться сыграть на ноль сзади.



Я бы порекомендовал сыграть низ в этом матче. Коэффициент не очень высокий, около 1,60, когда я последний раз смотрел. Это как основная ставка, можно её и в экспресс зарядить, но, повторюсь, матч очень сложный с точки зрения прогноза.



Можно похулиганить. Я бы всё же попробовал сыграть лобовую ничью. «Зенит» имеет возможности хорошо и качественно сыграть в обороне, а впереди может и «Фенер» сам не полетит сломя голову. Тоже постарается сыграть максимально аккуратно, рассчитывая, что во втором матче удастся добиться хорошего итогового необходимого результата, чтобы пройти дальше в 1/8 финала. Ничья в этом матче вполне просматривается», — сказал Генич.

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