Согласно котировкам, Хачанов разгромит Грикспура на турнире в Роттердаме

Российский теннисист Карен Хачанов, получивший второй номер посева, в матче первого круга турнира категории ATP500 в Роттердаме (Нидерланды) встретится с обладателем «уайлд-кард» из Нидерландов Таллоном Грикспуром.

Согласно котировкам, у россиянина больше шансов в этом матче. Победа Таллона Грикспура оценивается коэффициентом 8.10, победа с форой «+4,5» гейма — 2.09.



Если Карен Хачанов сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.09. На то, что он сумеет отыграть фору в 4,5 гейма, можно поставить за 1.76.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 3.88. Тотал больше 20,5 гейма идёт с коэффициентом 1.87.



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