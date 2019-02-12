«Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ»: котировки на главный матч дня в Лиге чемпионов

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ». Начало встречи 12 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Манчестер Юнайтед» за 2.35. Шансы «ПСЖ» на победу оценены коэффициентом 3.15. Поставить на ничью можно за 3.58.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.74, а на ТМ 2,5 гола — за 2.23. (Сделать ставку)



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.59. Победа «Манчестер Юнайтед» всухую оценивается в 4.40.



Победа «Манчестер Юнайтед» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.74. Самые вероятные авторы голов — Килиан Мбаппе (2.00), Ромелу Лукаку и Маркус Рэшфорд (по 2.60).

Проход «Манчестер Юнайтед» оценён в 2.48, проход «ПСЖ» — в 1.58.

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