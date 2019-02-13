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Согласно котировкам, «Металлург» Мг продлит серию поражений «Витязя» в КХЛ

Согласно котировкам, «Металлург» Мг продлит серию поражений «Витязя» в КХЛ
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Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг — «Витязь». Начало встречи 13 февраля 2019 года запланировано на 17:00 мск. «Витязь» проиграл три матча подряд.

Букмекеры считают фаворитом «Металлург» Мг и предлагают поставить на «лис» за 1.53. Шансы «Витязя» на победу оценены коэффициентом 4.90. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.00.

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.73, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.16.

Коэффициент на итоговую победу «Металлурга» Мг — 1.31, а на победу «Витязя» — 3.60. Наиболее вероятный счёт — 3:1 (10.75).

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