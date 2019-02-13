«Тоттенхэм» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Константина Генича на Лигу чемпионов

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Боруссия» Дортмунд в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.



Ставки: «Тоттенхэм» победит за 2.08, Сон Хён Мин забьёт за 2.45.



«Очень любопытная пара. «Боруссия» у себя в чемпионате лидирует, но в последнее время забуксовала. Упустила она победу, ведя 3:0 в матче с «Хоффенхаймом». Но это игра с «Хоффенхаймом», с ним задорно и весело всегда. Так что отталкиваться от той игры не совсем верно.



«Тоттенхэм» в последнем туре победил «Лестер». На мой взгляд, не по делу это было. Варди не забил пенальти. Огромное количество моментов было у «Лестера». У «шпор» огромные проблемы с составом. Нет Деле Алли, Кейна, Дайера, Ламелы, многих других. Но Почеттино умудряется вытаскивать внутренний ресурс, несмотря на то что клуб никого не брал в последние два трансферных окна. Результат есть.



«Тоттенхэм» играет у себя дома. Он понимает, что «Боруссия» — команда бегущая, с хорошим подбором игроков. У неё отличная группа атаки. Думаю, матч с «Лестером» — хороший щелчок по носу для «Тоттенхэма». Нужно повнимательнее сыграть в обороне. Думаю, на этом сделает акцент «Тоттенхэм». Ну а впереди Льоренте, Лукас, Эриксен и остальные что-то постараются решить. Ну или Сон что-то придумает. Играя в Дортмунде, он почти всегда Дортмунду забивал.



Думаю, нынешний «Тоттенхэм» помощнее, покрепче, поувесистее, чем нынешняя «Боруссия», пусть та и побеждала «Атлетико». Считаю, что в первой игре «Тоттенхэм» победит. И также возьму гол корейца Сона за 2.45», — сказал Генич.