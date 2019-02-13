Блинкова проиграет Стрыцовой и покинет турнир в Дохе, считают эксперты

Единственная представительница России на соревнованиях в Дохе (Катар) Анна Блинкова успешно преодолела первый круг соревнований, оказавшись сильнее седьмой сеяной из Латвии Анастасии Севастовой — 7:6 (7:5), 6:4. За выход в четвертьфинал Блинкова поспорит с представительницей Чехии Барборой Стрыцовой.

Согласно котировкам, у теннисистки из Чехии больше шансов на победу в этом матче. Победа Барборы Стрыцовой оценивается коэффициентом 1.61, победа с форой «-3,5» гейма — 2.18.



Если Анна Блинкова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 2.37. На то, что она сумеет удержать фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.69.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.75. Вероятность тай-брейка оценена коэффициентом 3.40.



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