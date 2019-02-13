«Аякс» — «Реал»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Реал». Начало встречи 13 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Ставка: обе забьют и «Реал» не проиграет за 1.90.



«С одной стороны, «Аякс» проиграл последние шесть матчей во всех турнирах против мадридского «Реала». С другой, голландцы проиграли в последней 21 домашней встрече еврокубков лишь однажды. И выиграли пять из шести таких матчей в этом сезоне, включая квалификацию.



«Реал» добился положительных результатов в матчах с «Барселоной» в Кубке Испании и с «Атлетико» в Ла Лиге. Похоже, к началу плей-офф мадридцы подходят во всеоружии. «Аякс» стабильно забивает голы, и я буду удивлён, если сегодня одна из команд останется без забитых мячей. Будет весело», — сказал Оуэн.