«Тоттенхэм» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Боруссия» Дортмунд в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 мяча за 1.95.



«Очень увлекательный матч нас ждёт. Знаю про проблемы «Тоттенхэма». Это печально. Не будет Алли, Кейна. С атакой всё гораздо хуже у лондонцев, чем было всего месяц назад.



А «Боруссия» за последнюю неделю провела две очень странные встречи. С «Вердером» в Кубке в овертайме всё было не по плану дортмундцев. Дважды выходила вперёд «Боруссия», но в итоге вылетела после серии пенальти. А затем в выходные был матч с «Хоффенхаймом». 3:0 вела «Боруссия», но за последние 25 минут дортмундцы получили три мяча в свои ворота. Кроме того, скорее всего, не будет Ройса в этой игре. У него травма.



Тем не менее я жду забитых мячей от этой игры. И те, и другие хороши в плане атаки. Командная игра под это заточена. Так что мой вариант «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча», — сказал Титов.