Аналитики: «Локомотив» нанесёт «Торпедо» четвёртое поражение в КХЛ подряд

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Торпедо». Начало встречи 13 февраля 2019 года запланировано на 19:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Локомотив» и предлагают поставить на ярославцев за 1.52. Шансы «Торпедо» на победу оценены коэффициентом 5.15. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.85.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.78, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.08.



Коэффициент на итоговую победу «Торпедо» — 3.75, а на победу «Локомотива» — 1.29. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (9.70).



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