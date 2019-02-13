«Тоттенхэм» — «Боруссия Д»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Боруссия Д». Начало встречи 13 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Тоттенхэм Хотспур» за 2.25. Шансы «Боруссии Д» на победу оценены коэффициентом 3.38. Поставить на ничью можно за 3.54.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.80, а на ТМ 2,5 гола — за 2.14.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.63. Победа «Тоттенхэма» всухую оценивается в 4.20.



Победа «Тоттенхэма» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.52. Самые вероятные авторы голов — Сон Хын Мин (2.30) и Фернандо Льоренте (2.70).

Проход «Тоттенхэм Хотспур» оценён в 2.09, проход «Боруссии Д» — в 1.79.

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