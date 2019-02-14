«Селтик» — «Валенсия»: ставка Майкла Оуэна на Лигу Европы с коэффициентом 3.40

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Селтик» — «Валенсия». Начало встречи 14 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Ставка: ничья за 3.40.



«Это шестое выступление «Селтика» в Лиге Европы, и они никогда не проходили дальше 1/16 финала. «Валенсия» в последнее время слишком часто играет вничью, и, мне кажется, этот синдром вполне может распространиться на еврокубки.



«Валенсия» никогда не играла на ноль в восьми предыдущих матчах в Шотландии в еврокубках, хотя сейчас испанцы неплохо обороняются. Полагаю, встреча команд получится близкой и упорной, но всё решится в Испании. Ставлю на ничью», — сказал Оуэн.