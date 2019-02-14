«Лацио» — «Севилья»: котировки на первый матч 1/16 финала Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/16 финала Лиги Европы «Лацио» — «Севилья». Начало встречи 14 февраля 2019 года запланировано на 20:55 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Лацио» за 2.46. Шансы «Севильи» на победу оценены коэффициентом 3.15. Поставить на ничью можно за 3.35.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.10, а на ТМ 2,5 гола — за 1.83.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.80. Победа «Лацио» всухую оценивается в 4.05.



Победа «Лацио» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.94. Проход «Севильи» оценен в 1.57, проход «Лацио» — в 2.50.



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