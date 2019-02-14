«Краснодар» — «Байер»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Байер» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2018/19.



Ставка: ИТБ 1 мяча «Краснодара» за 1.85.



«Отличная афиша. Первый официальный матч «Краснодара» в 2019 году. Дома при своих болельщиках «Краснодар» будет принимать такой страшный «Байер», который громит всех у себя в Бундеслиге. За последние три матча в чемпионате он забил 11 мячей, причём не самым слабым соперникам: 3 — «Баварии», 3 — «Вольфсбургу», 5 — «Майнцу». Конечно, «Краснодар» должен это все учитывать. Раскрываться с «Байером» — смерти подобно. Там очень хорошая группа атаки. Там и Хавертц, и Брандт, и Бэйли. И так всё понятно, на поверхности. К команде, забивающей в трёх последних играх 11 мячей, нужно отнестись аккуратно.



Я думаю, что Мусаев всё это будет учитывать. «Краснодар» неплохо показал себя в последних контрольных матчах. Он обыграл «Мальмё», московский «Локомотив». Хороший тест был. «Краснодар» показал, что не отходит от своей игры. Но здесь надо учитывать особенности соперника, необходимо подстроиться под этот «Байер». У него есть проблемы в обороне, причём достаточно серьёзные. Если взять первые восемь команд в немецкой Бундеслиге, «Байер» пропускает больше всех. Редкий случай, когда он не пропускает вообще. «Краснодар» должен искать свои шансы в атаке, но при этом обязан внимательно действовать в середине поля и в обороне.



В том, что «Краснодар» забьёт, сомнений почти нет. Будем надеяться, что забьёт он больше гола. Всё-таки играет «Краснодар» дома. Будет хорошая поддержка. Эмоциональный момент будет в пользу «Краснодара», — сказал Генич.

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