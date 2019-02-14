Согласно котировкам, «Шахтёр» одолеет «Айнтрахт» в матче Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/16 финала Лиги Европы «Шахтёр» — «Айнтрахт». Начало встречи 14 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Шахтёра» за 2.36. Шансы «Айнтрахта» на победу оценены коэффициентом 3.25. Поставить на ничью можно за 3.44.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.81, а на ТМ 2,5 гола — за 2.13.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.61. Победа «Шахтёра» всухую оценивается в 4.30.



Победа «Шахтёра» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.68. Проход «Айнтрахта» оценён в 1.71, проход «Шахтёра» — в 2.21.



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