«Краснодар» — «Байер»: прогноз Анатолия Бышовца на матч Лиги Европы

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч Лиги Европы «Краснодар» — «Байер».



Ставка: обе забьют и «Байер» не проиграет за 2.14.



«Мне кажется, у «Байера» есть некоторое преимущество над «Краснодаром». Причём даже несмотря на то, что матч пройдёт в России. В Бундеслиге «Байер» сейчас идёт хорошо, недавно победил «Баварию», поднялся уже в зону Лиги Европы. Я бы сказал, что немцы в этом матче не проиграют, но, может быть, они даже ближе к победе.



Мне кажется, что у «Краснодара» есть проблемы с командами, которые мощно бегут в контратаку, а ведь «Байер» из таких. Поэтому гости ближе к победе – это раз. Будут забитые мячи в обе стороны – это два», — сказал Анатолий Бышовец.



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