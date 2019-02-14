Аналитики: «Челси» расправится с «Мальмё» в выездном матче Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/16 финала Лиги Европы «Мальмё» — «Челси». Начало встречи 14 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Челси» за 1.47. Шансы «Мальмё» на победу оценены коэффициентом 8.70. Поставить на ничью можно за 4.40.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.94, а на ТМ 2,5 гола — за 1.97.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.08. Победа «Челси» всухую оценивается в 2.28.



Победа «Челси» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.10. Проход «Мальмё» оценён в 9.80, проход «Челси» — в 1.07.



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