Букмекеры назвали фаворитов женской спринтерской гонки в Солт-Лейк-Сити

Сегодня, 14 февраля, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт будет дан в 21:15 мск.



Первой из россиянок в гонку отправится Лариса Куклина, получившая шестой стартовый номер. Затем в борьбу вступят Маргарита Васильева (11-й), Ульяна Кайшева (27-й), Валерия Васнецова (32-й), Лейсан Бикташева (61-й) и Кристина Ильченко (72-й).

Главными фаворитками считаются Анастасия Кузьмина из Словакии (5.00), норвежки Марте Олсбю-Ройзланд (5.00) и Тириль Экхофф (6.25), а также Лиза Виттоцци из Италии (6.75). Следом идут ее соотечественница Доротея Вирер (9.00), финка Кайса Мякяряйнен (10.0), а также немка Денис Херман (11.0) и чешка Маркета Давидова (13.0).



Поставить на Маргариту Васильеву предлагают за 151.0. Победа Ульяны Кайшевой оценивается коэффициентом 301.0, а Кристины Ильченко и Валерии Васнецовой — в 401.0.



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