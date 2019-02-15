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Игорный бизнес принёс бюджету Санкт-Петербурга за 2018 год более 53 млн рублей

Игорный бизнес принёс бюджету Санкт-Петербурга за 2018 год более 53 млн рублей
Ставки

Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Санкт-Петербурга за 2018 год составила более 53 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте Комитета финансов Санкт-Петербурга.

Согласно отчёту, на 1 января 2019 года исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составили 53,5 млн рублей.

Ожидается, что поступления от игорного бизнеса в бюджет Санкт-Петербурга в 2019 году составят свыше 45 млн рублей.

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