УНИКС победит «Химки» в домашнем матче Единой лиги ВТБ, считают эксперты

Сегодня, 15 февраля, состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС — «Химки». Начало — в 19:00 мск.



Букмекеры отдают предпочтение УНИКС и предлагают поставить на победу хозяев встречи в основное время за 1.59. Шансы подмосковного клуба оценены в 2.82, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 13.50.



Ставку на победу «Химок» с учётом ОТ можно сделать за 2.61, а на победу УНИКСа — за 1.53.



Коэффициент на ТБ 152 очка — 1.92, а на ТМ 152 очка — 1.90. Победа казанского клуба с форой "-4" оценивается в 1.92, победа «Химок» с форой "+4" — в 1.90.



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