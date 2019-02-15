Букмекеры: ЦСКА одержит седьмую победу подряд в матче КХЛ со «Слованом»

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Слован». Начало встречи 15 февраля 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом матча ЦСКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.14. Шансы «Слована» на победу оценены коэффициентом 15.00. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 8.80.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.70, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.21.



Коэффициент на итоговую победу ЦСКА — 1.06, а на победу «Слована» — 9.90. Наиболее вероятный счёт — 4:1 в пользу «армейцев» (8.50).



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