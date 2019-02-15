Аналитики: «Бавария» не оставит шансов «Аугсбургу» в выездном матче Бундеслиги

Букмекеры назвали фаворита матча 22-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» — «Бавария». Начало встречи 15 февраля 2019 года запланировано на 22:30 мск.



Букмекеры считают «Баварию» фаворитом и предлагают поставить на гостей за 1.26. Шансы «Аугсбурга» на победу оценены коэффициентом 12.50. Поставить на ничью можно за 6.60.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 2.16, а на ТМ 3,5 гола — за 1.78.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.85. Победа мюнхенцев всухую идёт за 2.23.



Вероятность победы «Баварии» с разгромным счётом выражена коэффициентом 2.65.



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