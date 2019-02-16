Согласно котировкам, «Баффало Сэйбрз» победит «Нью-Йорк Рейнджерс» в НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», который состоится 16 февраля. Начало — в 3:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Баффало Сэйбрз». Коэффициент на победу в основное время — 2.05, по итогам всей встречи — 1.62.



Шансы «Нью-Йорк Рейнджерс» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 3.18, а с учётом овертайма — за 2.39.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.10.



Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 9.80.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.83, меньше 5,5 — за 2.02.



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