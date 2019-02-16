«Ньюкасл Юнайтед» — ЦСКА: котировки на товарищеский матч в Кампоаморе

Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча «Ньюкасл Юнайтед» — ЦСКА. Начало встречи 16 февраля 2019 года, которая пройдет в Кампоаморе (Испания), запланировано на 14:00 мск.



Ставки на победу английского клуба принимаются с коэффициентом 2.58. На победу ЦСКА можно поставить за 2.61, на ничью — за 3.58. Наиболее вероятный счёт — 1:1 (5.50).



Эксперты считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.65. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 2.36.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.83, тотал меньше данного значения котируется за 2.04.



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