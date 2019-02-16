«Сельта» выиграет у «Леванте» в матче чемпионата Испании, уверены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 24-го тура Примеры «Сельта» — «Леванте». Начало встречи 16 февраля 2019 года запланировано на 15:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Сельты» за 1.85. Шансы «Леванте» на победу оценены коэффициентом 4.55. Поставить на ничью можно за 3.76.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.69, а на ТМ 2,5 гола — за 2.10.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.60. Победа «Сельты» всухую оценивается в 3.46.



Победа «Сельты» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.70.



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