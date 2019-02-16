«Торпедо» — «Сибирь»: котировки на матч регулярного чемпионата КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Сибирь». Начало встречи 17 февраля 2019 года запланировано на 17:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Торпедо» и предлагают поставить на хозяев за 2.19. Шансы «Сибири» на победу оценены коэффициентом 2.84. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.00.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.74, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.14.



Коэффициент на итоговую победу «Торпедо» — 1.72, а на победу «Сибири» — 2.17. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (9.00).



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»