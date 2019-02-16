«Атлетико» победит «Райо Вальекано» в чемпионате Испании, считают эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 24-го тура Примеры «Райо Вальекано» — «Атлетико». Начало встречи 16 февраля 2019 года запланировано на 18:15 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Атлетико» за 1.71. Шансы «Райо Вальекано» на победу оценены коэффициентом 5.60. Поставить на ничью можно за 3.82.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.24, а на ТМ 2,5 гола — за 1.73.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.07. Победа «Атлетико» всухую оценивается в 2.61.



Победа «Атлетико» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.60.



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