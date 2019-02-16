«Барселона» — «Вальядолид»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Вальядолид» в 24-м туре испанской Примеры сезона-2018/19.



Ставка: Барселона» выиграет и не пропустит за 1.92.



«Барселона», разумеется, явный фаворит. Она три матча подряд не выигрывает, если берем в расчет кубковую игру с «Реалом». Сложный был график у «Барсы», но впереди не легче. Там и два «класико», и «Севилья», и выезд в Лион. С «Вальядолидом» надо сыграть очень аккуратно. То есть надо постараться обойтись без травм, поберечь силы. Может быть, будет какая-то ротация у Вальверде. А у «Вальядолида» своих проблем хватает.



Думаю, на первый тайм «Барса» сделает ставку. Постарается выиграть уверенно, а потом уже сыграет по счету, особенно близко «Вальядолид» не подпуская.



Попробовал бы сыграть победу «Барселоны» в первом тайме, но она оценивается скромно, чуть больше 1,5. Но можно сыграть с форой (-1) за 2,03. Но основная ставка «Барселона» выиграет и не пропустит» за 1,92. Думаю, у «Вальядолида» не так много ресурсов, возможностей, чтобы наказать «Барсу» на «Камп Ноу», — сказал Генич.