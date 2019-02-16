Аналитики: «Барселона» не оставит шансов «Вальядолиду» в матче Примеры

Букмекеры назвали фаворита матча 24-го тура Примеры «Барселона» — «Вальядолид». Начало встречи 16 февраля 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Барселоны» за 1.15. Шансы «Вальядолида» на победу оценены коэффициентом 23.00. Поставить на ничью можно за 9.10.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 1.99, а на ТМ 3,5 гола — за 1.91.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.18. Победа «Барселоны» всухую оценивается в 1.81.



Победа «Барселоны» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.52. Победа сине-гранатовых с разгромным счетом оценена в 2.13.



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