Букмекеры назвали фаворитов мужской гонки преследования в Солт-Лейк-Сити

17 февраля на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт будет дан в 00:10 мск.



Главными фаворитами считаются норвежец Йоханнес Бё (2.00), норвежец Ветле Шостад Кристиансен (4.50) и француз Симон Детьё (5.00). Следом идут немец Эрик Лессер (17.0), француз Кантен Фийон Майе и немец Роман Рес (21.0), а также итальянец Лукас Хофер (36.0), француз Антонен Гигонна и Беньямин Вегер из Швейцарии (по 41.0).



Поставить на Евгения Гараничева предлагают за 76.0, а на Александра Логинова — за 101.0.



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