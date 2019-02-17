Кучеров поможет «Тампе» победить «Монреаль» в матче НХЛ, уверены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс», который состоится 17 февраля. Начало — в 3:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Тампа-Бэй Лайтнинг». Коэффициент на победу в основное время — 1.76, по итогам встречи — 1.45.



Шансы «Монреаль Канадиенс» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 3.98, а с учётом овертайма — за 2.86.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.40. Поставить на то, что российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров наберёт очки, можно за 1.42.



Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 10.75.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.52, меньше 5,5 — за 2.43.



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