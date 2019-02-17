Аналитики: «Лилль» одержит шестую победу подряд в матче Лиги 1 с «Монпелье»

Букмекеры оценили шансы команд в матче 25-го тура чемпионата Франции «Лилль» — «Монпелье», который пройдёт сегодня, 17 февраля 2019 года. Начало запланировано на 17:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на «Лилль» за 1.90. Шансы «Монпелье» на победу оценены коэффициентом 4.80. Поставить на ничью можно за 3.44.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.45, а на ТМ 2,5 гола — за 1.62.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 2.11. Победа «Лилля» всухую оценена в 2.83.



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