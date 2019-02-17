«Вильярреал» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Севилья» в 24-м туре испанской Примеры сезона-2018/19.



Ставка: тотал матча 2-3 гола за 1.94



«Одна из центральных игр тура. И те и другие удачно провели свои матчи в Лиге Европы. Только не совсем понятно, зачем «Вильярреалу» в нынешней ситуации еврокубки. Надо думать, как выправить ситуацию в чемпионате, ведь «Вильярреал» находится в зоне вылета. «Севилья» пока ещё удерживает четвёртое место, но на пятки наступает «Хетафе». Матч наиважнейший. Очки позарез нужны обеим командам.



Исторически матчи «Вильярреала» и «Севильи» не особенно были похожи на праздники. Если брать последние пять матчей, то три из них завершились со счетом 0:0. Правда, были и яркие встречи. 3:2 — «Севилья» побеждала в Вильярреале. 2:2 — они сыграли в Севилье в прошлом сезоне.



Здесь, учитывая, что команды находятся на разных полюсах таблицы, определённая скованность может быть, особенно у хозяев. Но желание одержать победу всё равно будет присутствовать, домашний ведь матч.



Возьму многогранную ставку «тотал матча 2–3 гола» за 1,94. Вполне допускаю ничью — 1:1 или же победу — 2:1 в одну из сторон. 2:0 тоже может быть. Но вообще, в плане прогноза матч непростой».