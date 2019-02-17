«Интер» нанесёт «Сампдории» третье поражение в Серии А подряд, уверены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 24-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Сампдория». Начало встречи 17 февраля 2019 года запланировано на 20:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Сампдории» за 6.70. Шансы «Интера» на победу оценены коэффициентом 1.60. Поставить на ничью можно за 3.98.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.83, а на ТМ 2,5 гола — за 2.08.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.97. Победа «Интера» всухую оценивается в 2.68.



Победа «Интера» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.30. Наиболее вероятный счет — 1:1 (6.90).



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