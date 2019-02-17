Аналитики: «Наполи» победит «Торино» в матче чемпионата Италии

Букмекеры назвали фаворита матча 24-го тура Серии А «Наполи» — «Торино». Начало встречи 17 февраля 2019 года запланировано на 22:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Торино» за 8.50. Шансы «Наполи» на победу оценены коэффициентом 1.47. Поставить на ничью можно за 4.40.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.82, а на ТМ 2,5 гола — за 2.10.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.98. Победа «Наполи» всухую оценивается в 2.35.



Победа «Наполи» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.07.



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