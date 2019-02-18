Согласно котировкам, Павлюченкова победит Гарсию на турнире в Дубае

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира WTA категории Premier в Дубае (ОАЭ) встретится с Каролин Гарсией из Франции.



Согласно котировкам, у теннисистки из Франции чуть меньше шансов на победу в этом матче. Победа Каролин Гарсии оценивается коэффициентом 1.95, победа с форой «+1,5» гейма — 1.75.



Если Анастасия Павлюченкова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.90. На то, что она отыграет фору в 1,5 гейма, можно поставить за 2.08.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.63. Тотал больше 21,5 гейма идет за 1.86.



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