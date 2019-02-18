СКА — «Локомотив»: букмекеры оценили шансы команд в матче КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Локомотив». Начало встречи 18 февраля 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом СКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.54. Шансы «Локомотива» на победу оценены коэффициентом 5.10. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.70.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.98, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.86.



Коэффициент на итоговую победу СКА — 1.30, а на итоговую победу «Локомотива» — 3.68. Наиболее вероятный счёт — 3:1 в пользу питерцев (9.90).



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