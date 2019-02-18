Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Уэска» — «Атлетик Бильбао». 18 февраля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Главная / Ставки / Новости /

Аналитики: «Рома» победит «Болонью» в матче чемпионата Италии

Аналитики: «Рома» победит «Болонью» в матче чемпионата Италии
Ставки

Букмекеры назвали фаворита матча 24-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Болонья». Начало встречи 18 февраля 2019 года запланировано на 22:30 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу «Ромы» за 1.47. Шансы «Болоньи» на победу оценены коэффициентом 7.70. Поставить на ничью можно за 4.65.

Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.65, а на ТМ 2,5 гола — за 2.38.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.76. Победа «Ромы» всухую оценивается в 2.61.

Победа «Ромы» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.11. Наиболее вероятный счёт — 2:0 (7.70).

Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент