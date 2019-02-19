Звонарёва проиграет Ван Эйтванк на турнире в Будапеште, считают эксперты

Российская теннисистка Вера Звонарёва в первом круге турнира в Будапеште сыграет с Элисон Ван Эйтванк из Бельгии.



Согласно котировкам, у теннисистки из Бельгии больше шансов на победу в этом матче. Победа Веры Звонарёвой оценивается коэффициентом 2.27, победа с форой «+3,5» гейма — 1.57.



Если Элисон Ван Эйтванк сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.67. На то, что она сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 2.40.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.70. Тотал больше 21,5 гейма идёт за 1.90.



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