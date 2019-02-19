Аналитики: Родина проиграет Флипкенс в первом круге турнира в Будапеште

Российская теннисистка Евгения Родина в первом круге турнира в Будапеште встретится с Кирстен Флипкенс из Бельгии. Встреча состоится 19 февраля.



Согласно котировкам, у россиянки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Евгении Родиной оценивается коэффициентом 2.52, победа с форой «+3,5» гейма — 1.77.



Если Кирстен Флипкенс сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.56. На то, что она отыграет фору в 3,5 гейма, можно поставить за 2.05.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.82. Тотал больше 20,5 гейма идёт за 1.85.

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