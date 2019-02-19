Букмекеры: Цонга разгромит Рублёва в первом круге турнира в Марселе

Российский теннисист Андрей Рублёв 19 февраля встретится с французом Жо-Вильфридом Цонга в первом круге турнира в Марселе.



Согласно котировкам, у Андрея Рублёва меньше шансов в этом матче. Победа россиянина оценивается коэффициентом 4.04, победа с форой «+3,5» гейма — 2.13.



Если Жо-Вильфрид Цонга сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.26. На то, что француз сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.67



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.71. Тотал больше 22,5 гейма оценен коэффициентом 2.07.



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