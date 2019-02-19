«Лион» — «Барселона»: ставка Анатолия Бышовца на ЛЧ с коэффициентом 4.25

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Лион» — «Барселона».



Ставка: победа «Лиона» за 4.25.



«Мы помним предыдущую встречу этих команд в Лиге чемпионов. Это тоже, кстати, было на стадии 1/8 финала. И что же, “Лион” дома в первом матче выглядел очень достойно, пусть и сыграл вничью. Думаю, что и сейчас “Барселоне” будет очень непросто. Я бы даже сказал, что у французов хорошие шансы на победу.



На меня каталонцы сейчас не производят впечатления. Я думаю, что если удастся обесточить атаку — а там в основном только Месси, — то история может повториться. А мы помним, что был контроль мяча за “Барселоной”, а быстрые набеги, я бы сказал, хазаров, впечатляли. Думаю, модель игры будет такой же.



И в конце концов тогда “Барселона” взяла реванш дома. Но это может случиться и на сей раз, но во Франции, в первом матче, “Лион” может сыграть достойно. К тому же имеет место физическая подготовленность, а она сейчас, как мне кажется, у французов выше», — сказал Анатолий Бышовец.



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